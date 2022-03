Juve, senti Brio: “Dybala? Magari cambiare aria gli farebbe bene”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Brio ha parlato dei problemi con il rinnovo di contratto di Paulo Dybala

redazionejuvenews

Questa stagione sta volgendo ormai al termine e mentre sul terreno di gioco i ragazzi di Massimiliano Allegri lottano per un'incredibile rimonta Scudetto, la dirigenza bianconera è al lavoro su diversi fronti. Oltre ai possibili nuovi acquisti, la Juve ha iniziato le trattive per i rinnovi di contratto. Sono infatti molti i giocatori in scadenza e tra tutti Paulo Dybala è sicuramente la questione più spinosa. La Joya rinnoverà? Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex bianconero Brio ha detto: "La questione andava risolta prima, non adesso. Più si va avanti e più vengono fuori lati non positivi a partire dalla resa del giocatore in una situazione del genere".

"Capisco la società, i dirigenti hanno bisogno di un altro profilo: spendere tanto per avere cosa?- ha continuato. In questi anni non ha dimostrato continuità. Non sarebbe né il primo né l’ultimo che lascerebbe la Juve dopo un po’ di anni. A lui magari cambiare città e squadra potrebbe fare bene. Il ragazzo ha qualità, deve metterle a disposizione con continuità. Ce lo siamo chiesti tutti che giocatore si ritroverebbe la Juve a fronte di un contratto così oneroso: uno discontinuo o un altro giocatore? Ecco perché tentennano, perché serve qualcuno che faccia la differenza sempre".

Chiosa finale con un pronostico: come finirà questa situazione? "Mi auguro che dopo tanti anni alla Juve si trovi l’accordo e che lui dimostri che è stata una scelta giusta trovando continuità. Ma al momento è difficile, sono pessimista. Ci fosse stata la volontà di un accordo l’avrebbero già trovato prima. E c’è da mettere in conto il malumore del ragazzo, che in una situazione del genere non so poi con quale spirito giochi". La situazione del fantasista argentino si fa sempre più complicata, nel frattempo però il classe 1993 è sempre più vicino al rientro in campo. Magari in questo finale di stagione riuscirà a dimostrare di valere il rinnovo.