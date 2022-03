Juve, buone notizie in vista del Villareal: Dybala e Chiellini verso il rientro

Contro il Villareal potrebbero tornare a disposizione Dybala e Chiellini, colonne portanti della Juve di Massimiliano Allegri

Le ultime settimane in casa Juventus sono state particolarmente difficili, con Massimiliano Allegri costretto a fare i conti con una lunghissima serie di indisponibili e infortunati. I calciatori bianconeri sono stati costretti ad un lungo tour de force senza pause, che ha pesato anche sul gioco e la lucidità della squadra. Contro la Sampdoria diversi giocatori sono tornati a disposizione e anche grazie a loro i bianconeri sono riusciti a portare a casa i tre punti. Ora però la Juventus dovrà pensare alla prossima, importantissima partita. Mercoledì all'Allianz Stadium di Torino ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Chi recupererà in vista del Villareal?

Il tecnico bianconero può finalmente tirare un sospiro di sollievo: oggi Chiellini e Dybala hanno svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo. I due calciatori hanno saltato soltanto la fase finale dedicata ai tiri in porta. Il difensore italiano e il fantasista argentino sono due giocatori fondamentali all'interno della formazione bianconera e Allegri non vede l'ora di poter contare nuovamente su di loro. Purtroppo però sono ancora molti i giocatori ai box. Bonucci proverà ad esserci per la sfida di Serie A contro la Salernitana, mentre Zakaria potrebbe tornare al termine della pausa nazionali. Niente da fare invece per McKennie, Kaio Jorge e Chiesa, la cui stagione è già finita. Contro la squadra spagnola ci sarà invece Bernardeschi, assente contro la Sampdoria perchè squalificato ma pienamente recuperato.