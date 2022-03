Juve, Causio drastico: “Dybala? Se rimane bene, altrimenti si andrà avanti”

Paulo Dybala riuscirà a rinnovare il suo contratto con la Juve? Le trattative vanno a rilento e aumentano i dubbi

Paulo Dybala rinnoverà? La telenovela attorno al fantasista argentino si fa sempre più intricata ogni giorno che passa. La Joya sembrava ad un passo dalla firma, poi lo stop e i nuovi problemi. Ora con l'arrivo di Vlahovic il suo ruolo nel progetto Juve non più così centrale e un rinnovo a cifre faraoniche non è più un'opzione percorribile. Cosa succederà? Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Franco Causio ha detto: "Credo che non si doveva arrivare a questo punto, bisognava chiudere prima. Penso che la società faccia bene, con tutte le questioni economiche in ballo, a soppesare bene l’affare. Nel complesso le richieste sono fuori mercato e fuori di testa da tanto: i giocatori poi si pagano, ma devono incidere. Una richiesta da dieci milioni netti è tanta roba, è giusto riflettere".

Soprattutto perchè Dybala non sembra più essere il giocatore di un tempo: quanti problemi fisici! "Non so se dipende dal Covid come si è detto, ma negli ultimi due anni non è mai stato al 100 per cento, ha sempre avuto qualche problema fisico: a 28 anni devi dimostrare di poter incidere".

Ma alla fine il fantasista argentino rinnoverà o no? "Bisogna stare attenti a quello che decide Allegri. Sta costruendo una squadra giovane con Chiesa e Vlahovic là davanti, oltre a Morata. Ci sono tante cose in embrione. Se Dybala resta bene, se non rimane la Juve va avanti lo stesso: di fuoriclasse ne sono passati tanti e i successi hanno continuato ad arrivare". Per il momento Dybala ha dimostrato tanto, ma non abbastanza da poter pensare di assecondare le sue richieste contrattuali ad occhi chiusi. L'arrivo di Vlahovic ha cambiato le carte in tavola e nessuno è più indispensabile. La situazione è ancora tutta in divenire, ma il tempo scorre. Scopriremo come andrà a finire.