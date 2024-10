Juve, Bonanni: “Il recupero di Koopmeiners non va forzato”

Massimo Bonanni ha parlato dell'infortunio di Teun Koopmeiners: per l'ex calciatore la Juventus dovrebbe scegliere la strada della prudenza

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato dell’infortunio del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Sono convinto che non ci sia bisogno di forzare nulla. Qui tutti sanno che ha un problema al costato, ci vuole un attimo per rovinargli la partita dopo 5′. Non è una finale Champions, manca tutta una stagione, con la Lazio non è fondamentale e deve recuperare con calma senza affrettare i tempi”.

Bonanni: “Mi è piaciuto Cambiaso in Nazionale”

L’ex calciatore ha inoltre parlato della prestazione dell’Italia contro il Belgio: “Mi è dispiaciuto da morire che all’inizio soprattutto, sia nel ricordo di Schillaci e che al momento dell’inno molta gente ancora doveva arrivare. Detto questo, bel primo tempo, dove sono strasicuro che se fossimo rimasti in 11 avremmo vinto la partita perché eravamo in totale controllo. Mi è piaciuto Ricci, Cambiaso ma ancor di più Tonali. Continuo a vedere in grossa difficoltà Di Lorenzo. Pellegrini? Ieri non è stato fischiato, per fortuna, nè nel pre-partita nè nel corso dell’incontro. Detto questo, in questo momento è in confusione. Non gli gira nulla, sta vivendo un momento difficile, Bastoni ha fatto un errore ma lui lo ha fatto molto più grande”.