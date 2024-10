Juve, infortunio Koopmeiners: quando tornerà in campo l'olandese? - JuveNews.eu

“Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia”. Questo il comunicato della Juve sulle condizioni di Koopmeiners, che ha confermato quanto già si sospettava. Ma quando tornerà in campo l’olandese?

Juve, le ultime novità sulle condizioni di Koopmeiners

Come visto contro il Cagliari la frattura alla costola è un tipo di infortunio non particolarmente grave ma di certo doloroso, che ha costretto l’ex Atalanta a uscire dal terreno di gioco dopo appena 45 minuti. I tempi di recupero non dovrebbero essere molto lunghi (lo scorso anno Locatelli tornò in campo dopo circa 10 giorni) ma sono strettamente collegati all’intensità del dolore. Di certo l’olandese non ci sarà contro la Lazio al ritorno dalla pausa nazionali ma la sua presenza è in forte dubbio anche per le partite contro Stoccarda e Inter. La speranza è che Koopmeiners possa essere almeno in panchina per il derby d’Italia, match già importantissimo in ottica lotta scudetto.