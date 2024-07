Juve, i bianconeri partecipano al Fashion Meets Football

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'evento Fashion Meets Football.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’evento di moda: “Sport, moda e lifestyle a New York. Poche parole che riassumono alla perfezione l’evento “Fashion Meets Football” al quale Juventus ha partecipato come uno dei partner dell’evento stesso. Andiamo con ordine, però! FASHION MEETS FOOTBALL, CHE COS’È? Fashion Meets Football (FMF) è un marchio di Mundial Partners – agenzia specializzata nella crescita dei marchi attraverso esperienze fuori dagli schemi – progettato per riunire atleti di fama mondiale, creativi di alto livello e dirigenti d’azienda in un ambiente unico che esplora l’influenza dello sport sulla cultura”.