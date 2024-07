Juve, l’Argentina vola in finale. Paredes: “Più insieme che mai!”

Dopo la vittoria dell'Argentina contro la Croazia, Paredes e Di Maria hanno esultato sui social. Le parole dei giocatori della Juve

Trascinata da un super Messi e da un grande Julian Alvarez, l’Argentina ieri ha battuto la Croazia 3-0 e ha strappato un pass per la finale. La squadra di Scaloni con la tecnica e la qualità dei suoi attaccanti è riuscita a superare Modric e compagni senza grosse difficoltà. Questa sera andrà in scena la seconda semifinale che decreterà quale sarà l’avversario dell’Albiceleste. A sfidarsi Francia e Marocco.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CmH6jv_MCL1/”]

Ma come hanno giocato i due giocatori della Juve convocati con l’Argentina. Iniziamo dalla notizia più dolorosa: Di Maria non è sceso in campo, ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Titolare invece a sorpresa Paredes, che dopo le spezzone di gara contro l’Olanda nei quarti di finale, ieri sera è sceso in campo dal primo minuto. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sua è stata una prestazione da 6,5 in pagella: “Senza Lahoz ma con Orsato perde la voglia di litigare e pensa solo al pallone. Nel suo ruolo ideale, accanto a un creativo, dà il meglio. Solidissimo“.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CmH-YYFNfz_/”]

Al termine della partita tanto Paredes quanto Di Maria hanno festeggiato sui social la vittoria. “Siamo in finale 👏🏽💙🇦🇷 forza Argentina cazzooooo, più insieme che mai”, ha esultato il centrocampista. L’attaccante ha invece scritto: “IN FINALE ❤️❤️❤️🇦🇷🇦🇷🇦🇷❤️❤️”.