Qatar 2022: i giocatori della Juventus in campo oggi

Molti i giocatori della squadra bianconera che sono stati impegnati durante il Mondiale in corso in Qatar e arrivato all'ultimo atto

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa in vista dell'inizio della seconda parte del campionato, che da gennaio tornerà ad impegnare le squadre. I bianconeri si stanno alleando ancora a ranghi ridotti, vista la mole di giocatori impegnati al Mondiale in Qatar . Attraverso il suo sito internet, la società ha fatto il punto sul torneo, e suoi giocatori bianconeri impegnati oggi.

"Ha preso il via la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Gara inaugurale il 20 novembre 2022, Qatar-Ecuador, finale in programma il 18 dicembre 2022.