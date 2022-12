Di Maria ancora out: preoccupazione in casa Juve

El Fideo non è entrato in campo nemmeno nella partita di ieri sera vinta dalla Francia contro la Croazia nel Mondiale

redazionejuvenews

Il Mondiale in Qatar, primo della storia a venire disputato in inverno durante i campionati e le Coppe, sta per giungere al termine, con la prima seminale giocata ieri sera tra Argentina e Croazia, che ha decretato la prima finalista del torneo, che sarà l'albiceleste. Ora la squadra di Messi e compagni attende di scoprire la sua avversaria, che verrà definita dalla seconda semifinale in programma questa sera, tra Francia e Marocco.

La partita di ieri sera ha visto un Messi in veste di trascinatore, con un gol su rigore, un assist, e tante giocate per i compagni, che hanno ispirato la sua nazionale. In campo ieri sera, tra gli 11 titolari, c'è stato anche il centrocampista della Juventus Leandro Paredes, schierato titolare dopo le recenti esclusioni dalla formazione iniziale. Una partita ordinata quella del giocatore juventino, che ha dato ordine e geometrie all'albiceleste.

Chi invece ancora una volta è rimasto fuori è stato Angel DiMaria: El Fideo nei giorni scorsi aveva ripreso ad allenarsi con il gruppo, ma le sue condizioni non sono ancora al massimo per poter scendere in campo. Di Maria è stato risparmiato così nell'undici titolare ma anche per tutto il resto della partita, con il risultato acquisito che ha spinto Scaloni a non schierarlo, preservandolo per una finale che ora vuole giocare a tutti i costi.