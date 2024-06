Calciomercato Juve, nuovo nome per la fascia: occhi su Wimmer

La Juve è a caccia di rinforzi e tra i nomi presi in considerazione c'è anche Wimmer: sarà lui l'osservato speciale di Francia-Austria

La Francia si prepara a sfidare l’Austria a Euro2024 e la Juve oltre a osservare la prestazione di Adrien Rabiot (in dubbio per un problema alla caviglia), guarderà da vicino anche Patrick Wimmer. L’esterno austriaco classe 2001 del Wolfsburg è infatti finito nel mirino bianconero. Thiago Motta nel passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1 è infatti alla ricerca di nuovi esterni d’attacco. Nomi come Greenwood e Sancho sarebbero perfetti, ma il loro costo è elevato e acquistarli non sarà semplice. Per questo i bianconeri hanno messo nel mirino anche Wimmer, che ha un costo molto più contenuto di circa 15 milioni di euro. Occhio però all’interessamento da parte di Fiorentina e Lione.