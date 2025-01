Juve, Altafini: “Non rinuncerei mai a un attaccante come Vlahovic”

José Altafini ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, il club bianconero non dovrebbe privarsi di lui

Intervistato per Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, José Altafini ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Non rinuncerei mai ad un attaccante forte come Vlahovic. Può non giocare al meglio per 89 minuti, ma poi in un minuti ti può risolvere la partita. Anche Lukaku è stato criticato per lo stesso motivo, ma intanto è un giocatore che lavora per la squadra. Giocatori come Vlahovic, Lukaku, Leao non devono mai uscire dal campo”. Inoltre, l’ex calciatore ha ricordato del suo trasferimento proprio alla Juve dal Napoli: “Core ‘ngrato è quello che va via e lascia la squadra. Io non ho lasciato la squadra. Avevo un contratto che finiva a giugno ed ero libero. Nessuno mi ha detto rimanere a Napoli. In quel momento si erano interessate Fiorentina, Roma, Juve e Sampdoria. Non sono andato via come Higuain, venduto per 90 milioni. Sono andato via perché nessuno mi ha trattenuto. Core ‘ngrato sono loro, non io”.

Altafini: “Milan grande delusione della stagione”

Infine, sul Milan sconfitto in Serie A dalla Juventus, ha concluso:"Non esistono più i presidenti di una volta. Già ai tempi di Pioli, il Milan dei problemi in difesa e non ha mai comprato un giocatore forte in difesa. Dopo Kjaer, non ha più avuto un muro difensivo. Il centrale di difesa è fondamentale, lo dimostrano anche le difficoltà della Juve senza Bremer. Il Milan è la più grande delusione e in particolare il ruolo del terzino destro con Emerson Royal. Walker è forte, ma l'unico difensore in grado di marcare i centravanti anche a 40 anni è stato Vierchowod".