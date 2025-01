Juve, Zazzaroni: “Partita perfetta contro il Milan”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento di forma della Juve dopo la partita contro il Milan

Intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento di forma della Juve dopo la partita contro il Milan: “Bella ma assai vulnerabile nel finale di Bergamo, martedì scorso. Soltanto bella, a tratti molto bella, ieri col Milan. La Juve ha così vissuto la sua prima settimana da Thiago, giocando un calcio piacevole, fresco, relazionale (mi vergogno di averlo scritto: corro subito a confessarmi) e raccogliendo punti importanti, forse addirittura decisivi nella corsa Champions. La verità è che quando comanda la palla la partita ne guadagna sempre. L’interpretazione fornita dalla Juve è stata perfetta: così come a Bergamo, Motta ha fatto il possibile per vincere trascurando inoltre l’orizzontale per il verticale: non è peraltro il momento di fare calcoli, ma quello di recitare la tabellina del tre”.

Juve, le parole di Motta

Thiago Motta ai microfoni della Rai ha poi spiegato: "Sono tre punti contro una squadra forte, una grande squadra del nostro campionato, con dei giocatori che sono abituati a giocare certe gare. E' la squadra che ha vinto la Supercoppa, con un tecnico molto esperto. Abbiamo fatto un'ottima partita, durante i 95 minuti siamo stati superiori al nostro avversario e quindi abbiamo meritato. Poi come tutte le vittorie, anche questa porta consapevolezza e maggiori stimoli, porta entusiasmo in più, sia fuori che dentro".