Juve, altro successo per Allegri: il suo cavallo Lyricus vince

Periodo di vittorie per Massimiliano Allegri . Il tecnico della Juventus , terzo in classifica dopo la vittoria contro il Lecce di martedì scorso, ha ottenuto un altro successo, sempre nello sport, ma non nel calcio bensì nell'equitazione.

L'equino è stato guidato da Dario di Tocco, che in giubba amaranto, ha portato al successo il cavallo di Allegri, superando in classifica La Cortigiana, Godsave e Altalene. Nel frattempo, in chiave mercato, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe in mente un colpo incredibile che voleva anche Marotta<<<