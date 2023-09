Juve, Trevisani: “La crescita di Chiesa è merito di Allegri”

Riccardo Trevisani , ospite a Pressing, si è focalizzato sul rendimento di Federico Chiesa in questa prima parte di stagione alla Juventus . Ecco cosa ha detto: "Va detto che il Chiesa che stiamo vedendo ha molti meriti l'allenatore. Spostato dall'esterno e messo al centro del villaggio, è una belva. E' l'unico che in quella paura della Juve va dritto verso la porta, forse anche troppo dritto".

Il giornalista ha proseguito parlando della Juventus vista sin qui in Serie A: "La Lazio viene a Torino e ti palleggia addosso. Il Lecce viene a Torino e resta tutto dietro quindi è anche più difficile giocare bene e fare una partita di qualità nonostante l'uomo con più qualità che secondo me è Fagioli, fosse in campo. Il modo di giocare della Juventus è quello, abbiamo visto un lampo a Udine, un pezzo con la Lazio ma la Juventus è questa e giocherà più o meno sempre la stessa partita, a volte vincerà e altre no e bisogna capire alla fine quanti punti farà".