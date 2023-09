Pioli sicuro: “La Juventus è la favorita per lo Scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, parlando anche della Juventus come favorita.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole:"Sono dati importanti, ma fanno parte del passato. A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe di dà qualche punto in più.

Cambio modulo? Ci sto pensando perché Pulisic sta bene e a centrocampo siamo in 5 per 6 posti. Poi Loftus-Cheek mi piace da mezzala, sono cose che vanno un po' provate. In questo momento stiamo lavorando su altre soluzioni, ma il 4-2-3-1 a gara in corso è una opzione.

Okafor? Lo abbiamo preso come esterno, ma per me può fare anche la punta centrale. Ha lavorato tanto e sono contento di cosa ha fatto Cagliari".

