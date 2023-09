Calciomercato, la Juve valuta un colpo clamoroso: “Lo voleva Marotta”

A caccia di qualità. La Juventus di Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione ha palesato un'evidente carenze di fantasia e qualità. Tutto o quasi in fase offensiva passa dai piedi di Federico Chiesa, l'unico in grado di saltare l'uomo e di creare occasioni da gol per sé e per i compagni. Manca qualità a centrocampo e su questo incide chiaramente l'indisponibilità di Paul Pogba. Dopo un'annata difficile, il francese in questa stagione avrebbe dovuto prendere in mano il centrocampo bianconero. La positività al testosterone lo ha di fatto tagliato fuori e in queste partite si è visto come Rabiot, Locatelli, Fagioli e Miretti non riescano a creare quelle soluzioni offensive che a questa Juve mancano. E tra le tante voci di mercato che girano in questi giorni, nelle ultime ore è emerso un nome molto interessante e che sarebbe perfetto per il centrocampo bianconero.