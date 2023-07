Juve, Allegri batte Vlahovic in allenamento: “Dusan non è roba per te” | VIDEO

In un video pubblicato sui social dalla Juve Allegri ha battuto Vlahovic in una sfida al termine dell'allenamento: il video

La tourneè negli USA è l'occasione giusta per prepararsi in vista della prossima stagione, ma anche per riposarsi e scherzare un po'. Sui social la Juve ha quindi pubblicato un simpatico video di un gioco fatto dai bianconeri a fine allenamento.

A questo punto da buon allenatore Max ha spiegato al classe 2000 come segnare: "Dusan tanto non è roba per te ma te lo spiego. Se non la fai passare vicino al palo non va in porta". Detto fatto: grazie al consiglio del mister anche Vlahovic è riuscito a segnare.