Juve, Adani: “Altro passo in avanti nel suo percorso”

Adani ha parlato dell'ultima prestazione in campionato della Juventus: per l'ex calciatore, i bianconeri continuerebbero nella loro crescita

Dagli studi della DS, Lele Adani ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma. Ecco le sue parole: “Non è un passo indietro per la Juventus, perché uno non può essere obbligato sempre a vincere soprattutto quando la squadra è totalmente nuova sia nella guida tecnica che nei giocatori. La Juve non ha preso gol e ma il modo di non prender gol è giocando e rimane nella mente di tutto questo nuovo modo di fare calcio della Juve di cercare di fare la partita. La Roma nel primo tempo secondo me ha cerca di fare girare più la palla ma la Juve con dignità è rimasta ordinata e quando ha potuto è ripartita e nel secondo tempo è stata migliore”.

Adani: “Douglas Luiz? Gioca chi merita…”

L’ex calciatore ha proseguito: “Non è un passo indietro anzi è un passo in più in questo percorso nobile che sta cercando di fare la società con questa nuova guida tecnica. Douglas Luiz? Chi merita gioca. E lui non ha il posto garantito solo per il cartellino che ha dietro e l’allenatore ha pieni poteri di fare il mercato e di scegliere chi gioca”.