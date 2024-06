Juve, il riassunto della prima giornata dell’Academy WC

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'Academy World Cup.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Tante, tantissime partite sono andate in scena nella prima giornata della Juventus Academy World Cup 2024 (JAWC). Gare che, come sempre, hanno coinvolto tantissimi ragazzi provenienti da tutto il mondo – dall’Under 13 all’Under 10 –. Gare che si sono disputate su diversi campi in Piemonte, in location suggestive come Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Oulx e Susa. UNDER 13 – 2011 OULX (FIELD A) ACADEMY DEVON – ACADEMY KUWAIT 4-0 ACADEMY LOS ANGELES – ACADEMY SHAPE 10-1 ACADEMY HOUSTON – ACADEMY ISTANBUL (WHITE SQUAD) 0-1 ACADEMY SYDNEY – ACADEMY WROCLAW 3-0 OULX (FIELD A) ACADEMY DEVON – ACADEMY LOS ANGELES 1-2 ACADEMY KUWAIT – ACADEMY SHAPE 3-1 ACADEMY HOUSTON – ACADEMY SYDNEY 0-5 ACADEMY ISTANBUL (WHITE SQUAD) – ACADEMY WROCLAW 3-0 OULX (FIELD B) ACADEMY DUSHANBE – ACADEMY MACCLESFIELD 0-2 ACADEMY SCOTLAND – ACADEMY SANTIAGO DE CHILE 2-3 ACADEMY ISTANBUL (BLACK SQUAD) – ACADEMY PANAMA 2-0 ACADEMY SHANGHAI – ACADEMY WARSAW 0-3 OULX (FIELD B) ACADEMY DUSHANBE – ACADEMY SCOTLAND 0-1 ACADEMY MACCLESFIELD – ACADEMY SANTIAGO DE CHILE 0-9 ACADEMY ISTANBUL (BLACK SQUAD) – ACADEMY SHANGHAI 1-3 ACADEMY WARSAW – ACADEMY PANAMA 2-0”.