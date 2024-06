Vaciago: “La vecchia Juventus viene smontata pezzo per pezzo”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle mosse di calciomercato dei bianconeri.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Tuttosport, in relazione alle mosse di calciomercato dei bianconeri: “Un pezzo per volta viene smontata la vecchia Juventus per costruirne una nuova. Con la firma telematica, Thiago Motta ne è diventato l’allenatore, proprio mentre Cristiano Giuntoli trovava l’intesa con l’Aston Villa con Douglas Luiz, colpo micidiale per alzare il livello del centrocampo, che è stato il punto debole della Juventus nelle ultime due stagioni, dove la mancanza di qualità nel mezzo non ha consentito di sfruttare al meglio le potenzialità offensive e ha impantanato il gioco”.