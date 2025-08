Joao Mario colpito dalla Juventus: “Qui hanno tutti grande qualità”

Terza parte della lunga intervista concessa dal giocatore portoghese direttamente dal ritiro tedesco della Juventus

Terza ed ultima parte della lunga intervista concessa dal calciatore portoghese Joao Mario dal ritiro della Juventus.

“Sì, io e Conceição abbiamo già giocato insieme al Porto, per cui abbiamo già un’ottima intesa sulla fascia destra. Eravamo una bella coppia al Porto ed è chiaro che per me è più facile arrivare qui e ritrovare un calciatore come lui, con le caratteristiche che tutti voi conoscete. Lui è un giocatore molto esplosivo, forte nell’uno contro uno e sappiamo che quando riceve palla può risolvere la partita in ogni momento. Sono felice di essere qui con un giocatore come Francisco, ma non solo con lui, anche con tutti gli altri, che sono calciatori di enorme qualità. Spero di poter dare anche io una mano e di contribuire a raggiungere gli obiettivi della squadra”.

Chi ti ha impressionato

“Questa è una squadra di grandissima qualità, non li conoscevo bene fino a quando sono arrivato qui ma posso menzionare vari giocatori, come Kenan Yıldız che è un ottimo calciatore, con grandissima tecnica. Poi c’è anche Locatelli, che ha un’ottima visione di gioco e capacità di passaggio. Posso citare vari giocatori, perché sono tutti di grande qualità e mi ha impressionato il livello alto di questa squadra”.

“Nel campionato portoghese, ovviamente, ci sono sempre tre candidate principali al titolo. È anch’esso un campionato in cui c’è molta qualità, è chiaro che qui parliamo del campionato italiano, che è molto più competitivo, con molte più squadre sempre in lotta per il titolo. Chiaramente è un campionato molto prestigioso e so che sarà una buona opportunità per crescere qui in questo club. Spero di poter vivere una bella avventura qui.

“Per quanto riguarda la Champions, la giocheremo anche noi e disputeremo tutte le competizioni cercando di fare il meglio possibile. Sappiamo che ci sono squadre di grandissima qualità, che sono le grandi favorite, ma a noi non interessa essere i favoriti. Vogliamo semplicemente disputare tutte le competizioni cercando di fare il massimo. Stiamo lavorando per riuscirci, per migliorare giorno dopo giorno e ci stiamo concentrando su questo, non su altro”.

“Sono stati allenamenti di elevata difficoltà, gli allenamenti durante il precampionato sono sempre molto intensi e noi giocatori spingiamo molto a livello fisico. Sento che giorno dopo giorno siamo sempre più pronti, per cui l’impressione è stata positiva. Abbiamo calciatori molto forti, anche fisicamente, e anche io sto cercando di migliorare sotto questo aspetto, per cui sono stati giorni difficili ma necessari in vista della prossima stagione”.