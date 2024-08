Jacobelli: “Agnelli ha avuto un’intuizione con la seconda squadra”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della seconda squadra dei bianconeri.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Intanto c’è da una considerazione che si pone. Quando hai una società solida che in trasferta a Lecce vede una doppietta a testa con due nuovi acquisti, ricordando che Retegui è stato ingaggio a meno di 72 ore dopo il ko di Scamacca. Voglio dire che quando agisci in modo forte e deciso i risultati si vedono. Gasperini ha portato con sé 7 giocatori della seconda squadra, che è un po’ il lavoro riportato da Thiago Motta poche ore dopo contro il Como. Le intuizioni di Andrea Agnelli della seconda squadra funzionano, l’Atalanta ne ha ricalcato le ombre e il Milan con Camarda sta andando avanti. I talenti vanno valorizzati e non farli finire nel limbo dei prestiti con società che hanno evidenti problemi”.