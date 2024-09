Iuliano: "Apprezzo questa Juventus con idee e coraggio..."

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di Giuntoli.

Mark Iuliano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a BN: “L’ho vista molto bene, l’ho vista solida, l’ho vista concreta e con idee. Mi piace l’idea di gioco, Mi piace che gli attaccanti facciano gli attaccanti. In generale, c’è da dire che questa è ancora una squadra a mezzo servizio, perché mancano i nuovi acquisti a centrocampo. Però, come tutti tifosi bianconeri, sono soddisfatto dell’operato della Juventus a livello di società. Le premesse sono molto buone. Adesso tocca allo staff tecnico realizzare ciò che la società ha fatto”.

La figura di Giuntoli

“La Juventus ha la fortuna di avere a capo dell’area tecnica un dirigente come Giuntoli, che conosco molto bene e so come lavora. È un top e l’ha fatto vedere in sede di mercato. La scelta di Thiago Motta è stata valutata e ponderata sia per come lavora con i giovani e come li migliora sia per come vengono valorizzati i giocatori d’esperienza. Abbiamo visto pochissime partite, però vedere la squadra unita e con la stessa unità di intenti è già un inizio. È logico che dobbiamo aspettare per vedere una Juve ben definita: con gli europei e la Copa America la preparazione non è avvenuta in maniera omogenea. Tuttavia, ad esempio, ho visto molto nell’ultima partita (contro la Roma, ndr), ho visto molto bene Douglas Luiz: nelle ultime due partite era un po’ tentennante e molto in ritardo di condizione. Un altro giocatore che mi è piaciuto molto e Conceição. Inoltre, va considerata anche la solidità difensiva, che è una nota molto positiva”.