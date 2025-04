Ex Juve, Pogba rivela: “Sono caduto in depressione senza nemmeno rendermene conto”

Intervistato da GQ France l'ex centrocampista della Juve Paul Pogba ha parlato della sua squalifica, tra depressione e futuro

Intervistato da GQ France l’ex centrocampista della Juve Paul Pogba ha detto: “Sono caduto in depressione senza nemmeno rendermene conto, finché un giorno ho iniziato ad avere delle chiazze sulla testa. Non capivo cosa fosse. Mi hanno detto che era stress. Nessuno ti insegna cos’è la depressione. Oggi ci sono proposte. Arrivano da ogni dove. Voglio vedere cosa mi si addice di più. Perché sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. È una decisione che prenderò il tempo di soppesare”.

Ex Juve, le parole di Pogba

Sul suo arrivo alla Juve: “Quando sono arrivato in Italia, mi chiamavano Balotelli. Avevo già il mohawk, le tinte, i balli celebrativi, ma anche i movimenti tecnici e tutto ciò che ne consegue. È la mia personalità, ho imparato il calcio così, per strada. In quella squadra, c’era spazio per esprimermi in modo diverso”. Chiosa finale sul periodo della squalifica: “Se ci avessi messo quattro anni, avrei smesso di giocare a calcio. Non volevo dirlo pubblicamente, ma è quello che pensavo. Perché? Mi hanno dato la pena massima, il che significa che non avevano davvero ascoltato nulla di quello che avevo detto loro. Prendevo la palla e giocavo da solo fuori. Mi arrangiavo con quello che avevo. Ma non volevo restare a Torino. La mattina portavo i miei figli a scuola, ed era proprio accanto al campo di allenamento, che sofferenza”. Nel frattempo arrivano novità sulla Juve: Kevin De Bruyne in bianconero? Ecco cosa abbiamo scoperto <<<