Paolino: “Juve? Tudor possibile secondo di Conte”

Antonio Paolino, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Penso che la Juventus e lo stesso Tudor sappiano già cosa accadrà a fine stagione, non posso pensare che la Juve non abbia già in testa ciò che dovrà fare, perché questa situazione bloccherebbe tutta la programmazione futura e in questo momento in una società di spessore come quella bianconera, mi sembrerebbe quanto meno rischioso”.

Su Conte

"Al tecnico credo abbiano fatto un discorso di questo tipo: 'Portaci in Champions, che è fondamentale per il sostegno di un certo tipo di ambizioni, poi resterai a Torino come secondo del prossimo allenatore'. Basandoci su questi presupposti, penso che il prossimo tecnico possa essere Antonio Conte ma questo, lo ripeto, è un mio pensiero".