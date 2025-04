Paganini: “Ora Vlahovic deve dimostrare qualcosa”

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “La strategia futura porta ad una ricostruzione del reparto avanzato intanto, molto dipenderà dall’allenatore che sarà deciso più avanti, anche se in lizza c’è anche Tudor. Vlahovic se vuole rimanere deve cominciare a dimostrare che merita gli 80 milioni che la società ha speso. Ha avuto problemi con Allegri, con Thiago Motta, ora Tudor sta cercando di motivarlo e forse farlo giocare nella posizione più lui gradisce. L’ho visto più dentro il progetto Juve ma deve metterci del suo per far capire che può essere un attaccante di prima fascia e sui cui puntare il prossimo anno”.

Su Vlahovic

"Da una parte quindi c'è un allenatore che gli sta dando fiducia, dall'altra deve dimostrare che si merita la maglia da titolare e la conferma e rinnovo. Giugno sarà uno spartiacque: o rinnova o viene ceduto. Le offerte ci sono ma non sono in linea con quello che la Juve si aspetta: non possono permettersi di fare una minusvalenza su Vlahovic, deve trovare una cifra congrua che possa poi così essere reinvestita su un attaccante di livello".