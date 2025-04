Mercato, problemi per Osimhen: la Juve vira su Lookman

La Juve cerca rinforzi sul mercato per l'attacco: niente Osimhen, c'è Lookman. Le ultime novità sui bianconeri

Yildiz è un punto fisso, Nico Gonzalez ha convinto soltanto in parte e Koopmeiners ha fatto ancora peggio. Vlahovic è in dubbio, Kolo Muani e Conceicao in prestito. Insomma, l’attacco della Juve è più precario che mai. La prossima estate i bianconeri potrebbero doversi ritrovare a fare l’ennesima rivoluzione e da mesi si parla di Victor Osimhen. L’attaccante è al momento al Galatasaray ma a giugno dovrebbe tornare al Napoli che è pronto a venderlo. Servirebbe un investimento importante, certo, ma il nigeriano potrebbe essere il nome giusto. Il problema è però legato allo stipendio: 10 milioni di euro sono troppi per le casse bianconere. La Vecchia Signora sperava nel Decreto Crescita ma secondo quanto riportato da Tuttosport è difficile che Victor possa ancora sfruttarlo. Ecco quindi che la Juve sarà costretta a virare su un piano B.

Mercato Juve, niente Osimhen: piace Lookman

Per un nigeriano che si allontana ce n’è uno che si avvicina. Il rinforzo offensivo della Juve potrebbe essere infatti Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta sta vivendo un’altra grande stagione a Bergamo ma i rapporti con Gasperini non sono dei migliori e una cessione sarebbe costosa ma possibile. Nel frattempo arrivano novità sulla Juve: Kevin De Bruyne in bianconero? Ecco cosa abbiamo scoperto <<<