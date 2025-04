Rassegna stampa – Niente Osimhen: la Juve vira su Lookman

Dalla vittoria dell'Inter in Champions League fino al derby nigeriano tra Osimhen e Lookman: le ultime novità sulla Juve e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la grande vittoria nerazzurra in Champions: “Inter favolosa”. E ancora: “Pazzesco gol di Lautaro poi decide Frattesi dopo la rete del Bayern. La semifinale è vicina. Mercoledì 16 a San Siro basta anche un pareggio”. A lato: “L’Arsenal ne fa 3. Per Ancelotti ora è durissima”. In basso: “Maignan al bivio, guaio Walker” e “Berrettini fa il colpo, Sinner esulta”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Sim one”. E poi: “Champions: Inzaghi vince 2-1 a Monaco. Inter da urlo: Bayern a fondo”. A lato: “Crollo Real: lezione Arsenal”, “Sorpresa Castellanos. Baroni tentato” e “Viola: in 1300 con Kean e Gud”. In basso: “Guida: Io e Maresca non arbitriamo il Napoli” e “Il rilancio secondo Matteo”.

Tuttosport

“Inter da urlo”, questo il titolo di Tuttosport. A lato: “La Juve vira su Lookman. Osimhen, guaio decreto crescita”. In alto: “Matteo da impazzire!”. In taglio basso: “Il mio Samu cuore Toro”, “Azzurre, uno show per il sorpasso: 3-0 in Danimarca” e “Antonelli: Vioglio diventare come Sinner e Valentino”. Nel frattempo arrivano novità sulla Juve: Kevin De Bruyne in bianconero? Ecco cosa abbiamo scoperto <<<