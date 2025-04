Nuovo sponsor Juve, arrivano novità: “Si muove qualcosa”

Due brand sta lavorando per provare a diventare i nuovi sponsor di maglia della Juve: le ultime novità sull'argomento

Sembra assurdo dirlo ma la Juve è ancora senza sponsor di maglia. Per i bianconeri si tratta di una perdita economica importante, ma a seguito dal caso plusvalenze per la Vecchia Signora è stato difficile trovare qualcuno pronto a pagare la cifra richiesta. Ora le cose potrebbero però cambiare. Intervenuto su X il giornalista Giovanni Albanese ha detto: “L’anticipazione di Sport Business trova conferme: Jeep e Visit Detroit stanno parlando per proporsi come sponsor di maglia congiunto alla Juventus. Non è l’unica ipotesi al vaglio degli uomini della Continassa e l’intesa non è vicina, ma in questa direzione qualcosa si muove“.

Juve, le parole di Calvo

Nel settembre scorso il dirigente bianconero Francesco Calvo aveva detto: “Sono stati due anni molto complicati, in cui abbiamo registrato, per i dieci punti di penalizzazione, perdite tangibili, circa 115 milioni di euro, e intangibili, come quelle legate al brand e alla sua appetibilità sul mercato, ma il mondo del calcio ha la memoria corta, perché è molto legato ai risultati. Lo sponsor? Siamo stati penalizzati perché non abbiamo avuto modo di programmare, ma le sensazioni sono positive: abbiamo diverse trattative in fase avanzata”. Nel frattempo arrivano novità sulla Juve: Kevin De Bruyne in bianconero? Ecco cosa abbiamo scoperto <<<