Israele-Italia, le probabili formazioni: Fagioli titolare?

In vista della partita di Nations League contro Israele il ct azzurro Luciano Spalletti potrebbe schierare titolare Fagioli

Dopo la grande vittoria per 3-1 contro la Francia al Parco dei Principi l’Italia si prepara alla seconda partita di questa Nations League. Il prossimo avversario della squadra di Spalletti sarà Israele, match in programma lunedì 9 settembre alle 20:45. Gli Azzurri saranno ancora carichi dopo la vittoria contro i Blues ma non dovranno commettere l’errore di abbassare la guardia. Ma come scenderà in campo l’Italia? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

Nations League, la probabile formazione dell’Italia contro Israele

Dopo l’ottimo esperimento contro la Francia, Spalletti si prepara a puntare di nuovo sul 3-5-2 ma con diverse novità di formazione. Il ct azzurro potrebbe fare molto turnover, ma non in porta dove è confermato Donnarumma. Difesa a tre composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni, con Bellanova e Udogie larghi sulle fasce. Da valutare Calafiori, che ha subito un brutto colpo nell’ultima sfida. A centrocampo Fagioli, Ricci e Frattesi potrebbero essere titolari. Occhio alle condizioni di Pellegrini, non al meglio a seguito di un problema muscolare. Tandem d’attacco tutto nuovo, composto da Raspadori (in gol contro la Francia) e Kean.

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Frattesi, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.