Inter, Mkhitaryan: “Juve o Milan agli ottavi? Se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili”

L'Inter si è direttamente qualificata per gli ottavi di Champions League dove potrebbe sfidare Juve o Milan: il parere di Mkhitaryan

Grazie alla netta vittoria per 3-0 contro il Monaco l’Inter ha terminato la fase a girone unico di Champions League al quarto posto in classifica, qualificata quindi direttamente per gli ottavi di finale. Niente playoff quindi a differenza della Juve, ma il cammino delle due squadre potrebbe incrociarsi. Agli ottavi, infatti, la squadra di Inzaghi affronterà una tra Juve, Milan, Feyenoord e PSV (a seconda degli incroci dei sorteggi e dei risultati dei playoff). Intervistato al termine della partita il centrocampista nerazzurro Mkhitaryan ha detto: “Juve o Milan agli ottavi? Adesso abbiamo la testa sul derby, ci sarà tempo per pensare contro chi giocheremo. Non ci interessa tanto, perché siamo l’Inter e se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili, questo è il mio pensiero”.

Champions League, le parole di Inzaghi

"Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto 8 partite importanti e un grande cammino che non era affatto scontato. Onore ai ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario con delle vere prestazioni. Vincere Scudetto e Champions? Sono l'allenatore di una grande società, non c'è scaramanzia. Sappiamo quello che abbiamo fatto in Champions e in campionato e vogliamo continuare così".