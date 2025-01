Champions League, Juve ai playoff: prossima avversaria Milan o PSV

La Juve si è qualificata per i playoff di Champions League, 20esima su 24: andiamo alla scoperta delle possibili avversarie

Le speranze di raggiungere la Top 8 erano bassissime ma la sconfitta contro il Benfica è stata il colpo di grazia. La Juve si è qualificata per i playoff di Champions League, 20esima su 24. I bianconeri dovranno quindi affrontare una tra PSV e Milan. La scelta verrà trasmesse in diretta domani, venerdì 31 gennaio, alle 12:00 durante il sorteggio a Nyon. Se i bianconeri dovessero essere accoppiati con la squadra di Conceicao sarebbe una sorta di derby italiano in Europa, ma che potrebbe non essere l’unico. L’Inter, infatti, negli ottavi affronterà una tra Milan, PSV, Juve e Feyenoord. Tanta Italia da quel lato del tabellone.

Juve, playoff di Champions League: le fasi di vendita

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha comunicato le fasi di vendita dei biglietti: FASE 1 – attiva

ABBONATI 2024-25: Ogni abbonato (BASE, FULL, STAR, 8GAMES PASS) può confermare il proprio posto fino alle ore 16:00 di sabato 1° febbraio alla tariffa speciale ABBONATI.

Ogni abbonato ha anche la possibilità di acquistare ulteriori due biglietti per i propri amici e/o eventualmente per sé stesso (in un posto diverso da quello dell’abbonamento) alla tariffa agevolata Member.

J1897: Può acquistare fino a 4 biglietti per sé e per altri J1897 alla tariffa riservata Member.

FASE 2 – a partire da venerdì 31 gennaio alle ore 10.00

MEMBER: anche i Black & White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita riservata per acquistare i biglietti.

FASE 3 – eventuale VENDITA LIBERA, da lunedì 3 febbraio alle ore 16.00