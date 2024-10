Verso Inter-Juve: il ricordo del match del 27 ottobre 1957

In vista del match contro l'Inter la Juve ha voluto ricordare il derby d'Italia del 27 ottobre 1957: il comunicato

In vista del match tra Inter e Juve del prossimo 27 ottobre il club bianconero ha voluto ricordare un altro derby d’Italia giocato in questa data, ma nel 1957. Ecco il comunicato: “Al termine di un’estate diversa dalle altre per la Juventus, quella del 1957, il presidente Umberto Agnelli – all’epoca, il più giovane della Serie A – riuscì nell’impresa di invertire la tendenza al termine di alcune stagioni al di sotto degli standard da parte dei bianconeri, rilanciando un gruppo che aveva bisogno di una scossa soprattutto a livello offensivo.

Per far sì che la Juventus spiccasse di nuovo il volo servivano però innesti di primissima qualità e la coppia d’attacco selezionata da Gigi Peronace – dirigente sportivo e talent scout degli anni ’50 e ’60 – non deluse: arrivarono nel giro di poche settimane prima John Charles e poi Omar Sivori. L’attaccante gallese fu acquistato nonostante l’enorme concorrenza da parte di tante squadre (tra le quali anche Inter e Real Madrid), mentre il talento argentino che incantò per anni i tifosi bianconeri lasciò in dote al suo River Plate ben 180 milioni di lire – acquisto record con cui la società sudamericana riuscì a ricostruire il proprio stadio. Soldi ben spesi da parte della Juventus, che mise insieme una coppia d’attacco rimasta nella storia non solo della nostra società, ma dell’intera Serie A”.