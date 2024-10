Marcus Thuram rivela: “Inter-Juve? Papà tiferà di sicuro bianconero”

Inter-Juve sarà anche la sfida tra i fratelli Thuram, ma per chi tiferà papà Lilian? Marcus non ha dubbi: le sue parole

Archiviati i match di Champions League la Juve si prepara a tornare in Serie A. La prossima sfida della squadra di Thiago Motta è una di quelle segnate in rosso sul calendario: il derby d’Italia contro l’Inter. Se i bianconeri sono reduci da una deludente sconfitta contro lo Stoccarda, i nerazzurri al contrario hanno vinto 0-1 contro lo Young Boys e sono ora tra le prime otto squadre del mega girone della nuova Champions League. A segnare il gol vittoria al 93′ è stato Marcus Thuram, assoluto protagonista di questo inizio di stagione in casa Inter. Per l’attaccante francese quella contro la Juve sarà una partita speciale, che lo vedrà affrontare suo fratello Khephren: “Sarà una bellissima sfida, tutta la famiglia sarà allo stadio. Mio papà tiferà sicuramente per la Juve. È già una sfida scudetto? No, siamo solo alla nona giornata. È una partita come le altre, vale tre punti e proveremo a prenderli”.

Inter-Juve, le parole di Khephren Thuram

Il centrocampista della Juve ha invece detto: “Sono contento, orgoglioso. Due professionisti, lo sognavamo da bambini. La partita però è la cosa più importante. L’Inter è un’ottima squadra, dobbiamo fare il massimo. Ho giocato contro di lui qualche anno fa, aveva vinto ai rigori“.