La Juventus vola in Spagna per affrontare il Celta Vigo in Europa League. Ecco tutti i giocatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida di giovedì 15 ottobre.
La Juventus si prepara al primo impegno stagionale in trasferta in Europa League. I bianconeri sono attesi in Spagna per affrontare il Celta Vigo nella seconda giornata della League Phase 2026/2027, con il calcio d'inizio fissato per giovedì 15 ottobre alle ore 21:00.
In vista della sfida europea, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la gara contro la formazione spagnola. Di seguito l'elenco completo dei convocati bianconeri.
Celta Vigo-Juventus, i convocati di Spalletti
Ecco la lista dei giocatori della Juventus chiamati per la trasferta contro il Celta Vigo:
- 2 Celik
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 7 Conceição
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 12 Douglas Luiz
- 15 Kalulu
- 17 Alajbegovic
- 20 Cambiaso
- 22 McKennie
- 23 Pinsoglio
- 25 Vicario
- 26 Lucumi
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 31 Gonzalez
- 32 Cabal
- 33 Neto
I bianconeri attesi in Spagna
La squadra di Spalletti si prepara dunque a una nuova sfida internazionale, con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo nella seconda giornata della competizione. La trasferta contro il Celta Vigo rappresenta un appuntamento importante per il percorso europeo della Juventus, chiamata a trovare continuità anche lontano dall'Italia.
Il fischio d'inizio è in programma domani sera, giovedì 15 ottobre, alle ore 21:00. I bianconeri scenderanno in campo allo stadio Balaídos per affrontare la formazione spagnola e provare a conquistare punti preziosi nella League Phase di Europa League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA