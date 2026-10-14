Celta Vigo-Juventus si gioca giovedì 15 ottobre alle 21:00 in Europa League. Scopri dove vedere la partita in tv e streaming e come seguire la diretta testuale su Juvenews.eu.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus si prepara a tornare protagonista in Europa League. Giovedì 15 ottobre i bianconeri saranno impegnati in Spagna contro il Celta Vigo, nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00 allo stadio Balaídos, con la squadra di Luciano Spalletti chiamata a cercare un risultato positivo in trasferta dopo il pareggio contro il Cagliari.
Celta Vigo-Juventus: dove vederla in diretta tv
La partita tra Celta Vigo e Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport. I tifosi bianconeri potranno seguire l'incontro attraverso la programmazione dedicata alla seconda giornata di Europa League.
Celta Vigo-Juventus, diretta streaming su NOW e Sky Go
Per chi preferisce guardare la partita su smartphone, tablet, computer o altri dispositivi compatibili, la sfida sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go. Sarà quindi possibile seguire il match anche lontano dalla televisione, attraverso le rispettive piattaforme.
Segui Celta Vigo-Juventus con la diretta testuale di Juvenews.eu
Per tutti i tifosi che non potranno seguire la gara in tv o in streaming, ci sarà anche la possibilità di vivere ogni momento della sfida attraverso la diretta testuale di Juvenews.eu.
Aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni più importanti, occasioni da gol e risultato aggiornato accompagneranno i lettori per tutta la partita.
L'appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre alle ore 21:00: la Juventus torna in campo in Europa e su Juvenews.eu sarà possibile seguire tutte le emozioni della trasferta contro il Celta Vigo.
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