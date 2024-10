Hoeness: "Ho sempre ammirato la Juve, difendono molto bene..."

Sebastien Hoeness, allenatore dello Stoccarda, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di domani.

Sebastien Hoeness, allenatore dello Stoccarda, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza: “La Juventus sa difendere bene, a tutto campo o anche più bassa. Posso soltanto fare i miei più sentiti complimenti al mio collega, Thiago Motta, perchè la Juventus non ha ancora perso quest’anno. Domani sono dell’idea che vincerà chi prenderà meno reti, visti i dati, e da questo punto di vista la nostra avversaria è una squadra da ammirare. Sappiamo che affronteremo una squadra che concede poche occasioni e dovremo sfruttare al meglio quelle che, eventualmente, ci concederanno”.

Sul piano gara

“Vogliamo attaccarli e metterli sotto pressione. Per noi sarà importante avere il controllo del pallone, come dimostrato già in Bundesliga. Sarà interessante vedere chi ce la farà perchè sia noi che loro abbiamo lo stesso obiettivo in questo senso Quanto alla situazione infortuni, nulla è cambiato rispetto alla sfida contro il Bayern Monaco: Raimund e Fuhrich non saranno a disposizione per la sfida dell’Allianz Stadium. La sconfitta contro il Bayern Monaco? L’abbiamo già dimenticata, consapevoli che non dovremo commettere gli stessi errori domani sera. Che opinione ho sulla Juventus? È un club che ho sempre ammirato. È una squadra con una storia e una tradizione incredibili e hanno visto passare tantissimi campioni nel corso degli anni: i primi che mi vengono in mente sono Del Piero e Zidane, ma sono soltanto due esempi”.