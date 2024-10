Juve, il focus sullo Stoccarda: tutte le informazioni

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del percorso dello Stoccarda.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo il Lipsia, sulla strada della Juventus ci sarà un’altra squadra tedesca nella League Phase della UEFA Champions League. Ad attendere i bianconeri c’è il match contro lo Stoccarda, ma a differenza della sfida precedente questa volta la squadra di Thiago Motta giocherà all’Allianz Stadium. Per avvicinarci meglio alla prossima sfida, la terza di questa fase di UCL, andiamo a scoprire più nel dettaglio la formazione allenata da Sebastian Hoeneß. Come hanno iniziato la stagione 2024/2025 i nostri avversari? LO STOCCARDA IN BUNDESLIGA Sono sette le gare disputate dai tedeschi in Bundesliga fino a questo momento. La squadra di Sebastian Hoeneß è rimasta imbattuta in cinque match su sette in campionato. Fanno eccezione la gara d’esordio sul campo del Friburgo (3-1) e l’ultima sfida disputata in campionato, a Monaco di Baviera, contro il Bayern (4-0). Completano il conteggio due vittorie di prestigio – contro Borussia Monchengladbach (1-3) in trasferta e Borussia Dortmund in casa (5-1) – e tre pareggi contro Magonza, Wolfsburg e Hoffenheim. Al momento lo Stoccarda occupa la decima posizione in classifica a quota 9 punti. Tante le reti segnate in questo primo quarto di campionato dalla formazione di Hoeneß: con 15 gol messi a segno lo Stoccarda vanta il terzo migliore attacco della Bundesliga – condividendo il podio con Eintracht Francoforte e Wolfsburg –, alle spalle soltanto del Bayern Monaco e del Bayer Leverkusen. LO STOCCARDA IN COPPA DI GERMANIA Cinque, come contro il Borussia Dortmund, anche le reti segnate nel primo turno di Coppa di Germania in trasferta contro il Preußen Münster, squadra militante nella seconda serie nazionale tedesca”.

Gli altri risultati

“SUPERCOPPA DI GERMANIA, EPILOGO AMARO La stagione dello Stoccarda è iniziata prima rispetto a quella di quasi tutte le squadre tedesche presenti in Bundesliga. Lo scorso 17 agosto, infatti, è scesa in campo a Leverkusen per affrontare il Bayer nella finale di Supercoppa di Germania. Una gara che è stata ricca di colpi di scena: inizialmente avanti nel punteggio la squadra di Xabi Alonso (1-0), è stata prima raggiunta e poi superata dallo Stoccarda (1-2), prima di riuscire a riequilibrare l’incontro quasi in pieno recupero (2-2. Ai rigori, poi, a trionfare è stato proprio il Bayer Leverkusen, perfetto dal dischetto. LO STOCCARDA IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE Una sconfitta e un pareggio, invece, il bottino dello Stoccarda nelle prime due giornate della League Phase di UEFA Champions League. All’esordio è arrivata una sconfitta a Madrid contro il Real. Un 3-1 maturato, però, soltanto nei minuti finali perchè fino al minuto 83 il punteggio recitava 1-1. Per lo Stoccarda in rete Undav. Il pari, invece, è arrivato in occasione della seconda giornata di UCL. Tra le mura amiche lo Stoccarda non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro lo Sparta Praga. Al vantaggio iniziale della squadra di Hoeneß – firmato da Millot – hanno risposto, sempre nella prima frazione, i cechi”.