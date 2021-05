Hermann: “Douglas Costa ha abbassato le pretese, troveremo un accordo”

Il presidente del Gremio ha parlato del futuro del calciatore

Il calciatore della Juventus Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco fino al termine della stagione, farà ritorno a Torino alla fine della stagione, con il club bavarese che non ha esercitato l'opzione per il suo riscatto. Con lo spazio nel capoluogo piemontese che è pressoché assente per il brasiliano, la Juventus sta pensando ad una sistemazione, che potrebbe vedere il giocatore tornare in Brasile. Il vicepresidente del Gremio Marcos Hermann ha parlato intervistato dai microfoni di Goal.Br, parlando appunto del futuro del giocatore della Juventus: "Rispetto a quanto guadagna in Europa, Douglas Costa ha abbassato enormemente le pretese e ci siamo avvicinati molto. Se riuscirà a liberarsi dalla Juve, sono sicuro che raggiungeremo un accordo".