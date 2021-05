Calciomercato Juventus – C’è l’annuncio: “Per i fuoriclasse i soldi ci sono”

Quella di questa sera con il Sassuolo non sarà una semplice partita di calcio. Dal risultato che uscirà fuori dalla gara del Mapei Stadium dipenderà il prossimo futuro bianconero. Considerando che sabato la Juventus sarà ancora in campo contro i neo campioni d'Italia, possiamo tranquillamente dire che questa sia una settimana decisiva. Si prevede un'estate di grossi cambiamenti, ma non solo nelle file della Vecchia Signora. Tante sorprese nei prossimi mesi, ma anche delle certezze da soddisfare. La Juve ha bisogno di un intervento pesante a centrocampo, il reparto che ha deluso maggiormente in questa stagione. In riferimento ad un grande obiettivo in quel reparto, è arrivato un annuncio a sorpresa<<<