Gramellini: “La Juve ha bisogno di rimpolpare la rosa”

Luca Gramellini, opinionista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Intanto è importante cominciare perché è necessario completare la rosa. Motta ha avuto spesso difficoltà sotto il profilo numerico, piuttosto che la possibilità di poter scegliere. Non mi sbilancio su Alberto Costa perché sinceramente non lo conosco. Mi sono informato, chi segue il calcio internazionale e sicuramente ne sa più di me, mi ha detto che il difensore portoghese in questa Juve ci può stare. E’ un elemento con alcune qualità, ha ventuno anni, bisogna aspettare e vedere come riuscirà ad inserirsi nel contesto bianconero. Una cosa però mi lascia sorpreso: la Juve ha bisogno di un centrale, prende un terzino”.

Sul calciomercato

“Evidentemente prenderà un elemento che possa sopperire all’assenza di Bremer, oltre ad un attaccante, necessario per affrontare la restante parte della stagione. Rispetto a Kolo Muani, sulla carta è un ottimo acquisto, ma ogni elemento che arriva bisogna vederlo nella Juve. La maglia bianconera ha un peso diverso dalle altre”.