Juve, Callà: “Veiga è un leader naturale”

Davide Callà ha parlato del difensore centrale della Juve, Renato Veiga: per il tecnico, l'impatto del calciatore sarebbe stato importante

Intervistato per TJ, Davide Callà, vice allenatore del difensore di Renato Veiga al Basilea, ha parlato delle qualità del giocatore della Juventus: “Non sono affatto sorpreso, è un ragazzo piuttosto esigente che cerca sempre di dare il massimo. Ha una grandissima fame di vittorie ed è perfetto per la Juventus. Renato ha una grande personalità, un carattere molto forte ed è un leader naturale. Per le sue caratteristiche, anche per un discorso di fisicità, andrebbe bene in Premier, ma credo che si sia adattato benissimo al calcio italiano e alla Juventus”.

Callà: “Veiga vive il calcio in maniera pazzesca”

Il tecnico ha proseguito: "E' un valore aggiunto per il futuro, a me fa tantissimo piacere ammirarlo con la maglia bianconera. Lo seguo con grandissimo entusiasmo. Poi alla fine farà la sua scelta, ora deve pensare solo a giocare con continuità. Ora non mi sento di dargli dei consigli, è un ragazzo con la testa sulle spalle ed è consapevole di quello che dovrà fare. Juve e Chelsea sono due società importantissime, io lo vedrei bene in entrambe le squadre. Ha bisogno di molto calore, affetto e amore: se tutto ciò dovesse pervenire dai tifosi e dal club, sarebbe una spinta in più per vederlo far bene. Renato è un ragazzo molto emotivo, lui vive il calcio in maniera pazzesca e ricordo ancora come si arrabbiava quando perdeva una partita. Ma questa è una cosa positiva. A Basilea, durante il suo esordio, fece un tackle decisivo e andò subito sotto la curva ad incitare i tifosi. E' uno che ci mette tanta voglia e tanto spirito di sacrificio, riesce ad accendere il fuoco in squadra e tra gli spalti. E' una cosa che ha dentro di se".