Juve, Legrottaglie: “Tudor può portare un nuovo carisma”

Nicola Legrottaglie ha parlato del neo allenatore della Juve, Igor Tudor: per l'ex bianconero, il tecnico può portare un carisma differente

Intervistato per Sportmediaset, Nicola Legrottaglie ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor e del contributo che potrebbe dare alla squadra bianconera. Ecco le sue parole: “Tudor è uno dei nostri, poi ognuno ha il suo metodo e la sua idea di calcio, non c’è quella giusta o sbagliata. Alcuni si integrano bene in dei contesti e altri no: lui ha le caratteristiche per portare, anche a livello carismatico, qualcosa di nuovo. Ho già visto la sua idea nel primo tempo dell’Olimpico, malgrado ci sia ancora da lavorare. Piano, piano la Juventus tornerà a essere molto competitiva e spero lo faccia con lui in panchina”.

Legrottaglie: “La permanenza di Tudor dipenderà dai risultati”

Inoltre, sulle possibilità di permanenza del tecnico in bianconero anche nella prossima stagione, l'ex Juve ha aggiunto: "Lo diranno i risultati, lo dirà l'ambiente e lo diranno le persone che lavorano con lui. Chi sta dentro e vive il contesto sa che persona è Tudor, che principi ha, come parla… Anche da quello bisogna decidere l'allenatore giusto per i bianconeri. Se sarà bravo a essere empatico con tutti magari avrà l'opportunità di rimanere ed essere il tecnico dell'anno prossimo".