Juve, Odennino: “Koopmeiners divorato dall’ansia da prestazione”

Odennino ha parlato del centrocampista della Juve, Koopmeiners: per il giornalista, il giocatore sarebbe afflitto dall'ansia da prestazione

Intervistato per calciomercato.com, Gianluca Odennino, firma de La Stampa, ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Credo sia ormai una questione fisica e mentale, il giocatore è divorato dall’ansia di prestazione. La telenovela estiva ha lasciato strascichi sul calciatore. Aggiungiamo che i compiti tattici che Motta gli ha affidato di volta in volta, sempre diversi, non lo hanno aiutato”.

Odennino: “La Juve non vuole perdere Vlahovic a zero”

Invece, sul futuro dell’attaccante dei bianconeri, Dusan Vlahovic, il giornalista ha aggiunto: “La vicenda Vlahovic è simbolica, anche per far capire le difficoltà della Juve che non affondano in queste ultime settimane. Sul numero 9 hanno fatto un investimento molto importante, economico e sportivo. Le cose, però, non sono andate per il verso giusto. La partita del futuro è ancora tutto da giocare, la Juve non vuole perderlo a zero. Ha due strade, rinnovare o venderlo a luglio, ma la situazione mi sembra abbastanza segnata”. Infine, sull’apporto del neo tecnico, Igor Tudor, ha concluso: “Che sia un traghettatore lo dice il suo contratto, la certificazione che la Juve ha agito per salvare questa stagione e tenersi le mani libere per il futuro. Certo, se dovesse vincere tutte le partite e il Mondiale per Club, sarebbe complicato lasciarlo andare. Credo poco ad un allenatore straniero, ma non c’è la sensazione che la Juve abbia già in mano il nuovo tecnico per la prossima stagione”. Leggi anche le parole di Thiago Motta su Koopmeiners <<<