Giuntoli: “Kolo Mouani? Domani dovremmo chiudere”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky: “Kolo Mouani? Credo a breve, stanno facendo gli ultimi documenti. Domani al massimo dovremmo esserci. Calciomercato? L’obiettivo è sempre fare il massimo, mercato è particolare e a volte non arrivi dove vorresti. Sicuramente prenderemo ragazzi interessanti, che ci daranno una mano. Uscite? Non vogliamo fare mercato in uscita, vogliamo implementare la rosa. Questa è la nostra volontà e rimane tale. Tra quanti anni vedremo la Juve in cima alla classifica? Quanti anni non lo so, siamo convinti a breve di tornare protagonisti. Abbiamo cambiato tanto, cambieremo qualcuno a breve e qualcun altro a giugno, ma torneremo protagonisti”.