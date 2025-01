Juve, gli incastri per il passaggio del turno in Champions

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle gare di Champions.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Scattano stasera, 21 gennaio 2025, gli ultimi 180 minuti della League Phase, che vedrà i bianconeri impegnati contro il Brugge in Belgio e il Benfica in casa, la settimana prossima (mercoledì 29 gennaio) I bianconeri hanno 11 punti in classifica, attualmente sono quattordicesimi. COSA SERVE PER ANDARE AI PLAYOFF… Le prime due squadre non qualificate (al momento), sono PSG e Stoccarda, con 7 punti. Questo significa che in caso di vittoria, indipendentemente dal loro risultato, i bianconeri sono matematicamente alla fase playoff, mantenendo 4 punti di vantaggio prima dell’ultima giornata. In caso di pareggio o di sconfitta, occorrerà capire i risultati delle altre due squadre”.

Le altre possibilità

“IN CASO DI PAREGGIO? In caso di pareggio questa sera in Belgio, non devono vincere PSG e Stoccarda, affinchè l’accesso ai playoff dei bianconeri sia matematico. Altrimenti, bisognerà attendere l’ultima giornata …E PER CERCARE DI ARRIVARE NELLE PRIME 8 Diversa ovviamente la situazione per quanto riguarda la scalata alle prime otto posizioni. Attualmente Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Brest e Lille sono solo due punti sopra i bianconeri, ma c’è molto “affollamento” anche in queste successive due lunghezze, che comprendono le posizioni di Borussia Dormund, Bayern Monaco, Atletico, Milan e Atalanta. Questo significa che nelle ultime due giornate le combinazioni sono tantissime e anche due vittorie potrebbero non bastare, come al contrario potrebbero essere sufficienti “solo” 4 punti”. Intanto ecco le parole di Marchetti sul mercato<<<