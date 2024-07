Giroud esalta Rabiot: “Importante per noi avere un giocatore così”

Il calciatore della Nazionale francese e del Milan ha parlato del suo compagno di squadra e centrocampista della Juventus

I campionati e le coppe sono fermi per permettere la disputa del Mondiale in Qatar, il primo che si gioca in inverno durante la stagione. Un Mondiale strano, arrivato ai quarti di finale, dove la sorpresa Marocco giocherà contro il Portogallo, mentre le altre sfide saranno Olanda-Argentina, Croazia-Brasile e Inghitlerra-Francia. La squadra d’oltralpe è una delle favorite per la vittoria finale, con un cammino che, fino ad ora, l’ha vista vincere e convincere.

Molti sono i protagonisti della nazionale francese in questo Mondiale, e tra di loro ci sono anche conoscenze della Serie A: il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, e l’attaccante del Milan Olivier Giroud, stanno infatti facendo molto bene, e lo stesso attaccante rossonero ha riservato belle parole per il suo connazionale.

“Vogliamo molto bene a Rabiot, lui è naturale, sorridente. È importante in spogliatoio cosi come sul terreno di gioco. Ha fatto un inizio di Mondiale eccezionale. Posso dire che è un po’ come una Formula Uno in mezzo al campo: copre i buchi e fa una attività impressionante, ed oltre a questo ha anche la capacità di buttarsi in avanti. È un giocatore molto importante per noi ed è una fortuna avere un mezzo al campo un ragazzo così. Soprattutto per le assenze che abbiamo. Possiamo contare su Adrien che non si fermerà qui e mostrerà tutte le sfaccettature del suo talento”.