Mercato | Una cessione pesante subito e tre arrivi a gennaio

E' normale che in questo momento l'argomento principale sui giornali, ma anche fra i tifosi, sia la complicata situazione societaria che sta affrontando la Juventus. Ogni giorno sorgono nuovi elementi portati alla luce dalla Procura di Torino che non fanno dormire sonni tranquilli ai supporter bianconeri. Tuttavia la dirigenza piemontese, o per lo meno quello che ne è rimasto, sta già ragionando in ottica mercato di gennaio, sia per le uscite che per le entrate. Le strategie della Vecchia Signora potrebbero essere condizionate da una cessione pesante durante la finestra invernale. Arrivano da più parti conferme in merito. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane<<<