Giannichedda: “Il percorso della Juventus è buonissimo”

Giuliano Giannichedda ha parlato dell'inizio della stagione della Juve: per l'ex bianconero, la squadra starebbe ottenendo risultati positivi

Intervistato per Radio Bianconera, Giuliano Giannichedda ha fatto il punto sulla stagione iniziata della Juventus. Per l’ex calciatore bianconero, i segnali dopo le prime uscite ufficiali sarebbero ampiamente positivi. Ecco le sue parole: “Percorso finora buonissimo dei bianconeri. I pareggi possono starci, anche se poi ognuno è arrivato con modalità diverse. Motta sta gestendo al meglio la rosa, facendo giocare giovani e senatori, elementi forti e quelli invece ancora alla ricerca della strada giusta per capire il calcio italiano. Contro il Cagliari per un’ora la Juve ha disputato un’ottima gara, poi conosciamo la legge del calcio: il nemico è sempre in agguato e se non la chiudi rischi”.

Giannichedda: “Alla Juve serve pazienza”

L’ex calciatore della Juventus ha proseguito: “Non sarei preoccupato perché la squadra ha fornito ottime prove. Locatelli è in crescita, lo stesso Thuram dopo l’infortunio sta pian rientrando. La difesa tiene malgrado sia fuori Bremer. Non va dimenticato che ci sono due assenze pesanti: il difensore brasiliano, appunto e Nico Gonzalez. Lo spogliatoio può essere condizionato, così come inevitabilmente variano le scelte dell’allenatore. Capisco i tifosi, loro chiedono sempre la vittoria, ma serve pazienza in questo percorso di crescita. Comunque la Juve è vicinissima alla capolista”