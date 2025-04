Juve, Pavan: “Gonzalez ha beneficiato più di tutti della cura Tudor”

Pavan ha parlato dell'attaccante della Juventus, Nico Gonzalez: per il giornalista, il giocatore avrebbe svoltato con l'arrivo di Tudor

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante della Juventus, Nico Gonzalez. Ecco un estratto delle sue parole: “C’è un giocatore che più degli altri ha beneficiato della cura legata ad Igor Tudor e si chiama Nico Gonzalez. L’argentino è uno dei giocatori più discussi della stagione bianconera. Partito molto bene ha visto la sua stagione peggiorare dalla partita con il Lipsia in poi con un lento calvario che è terminato contro il Monza dove era riuscito ad andare in gol. Insieme a Kenan Yildiz, Nico Gonzalez è sicuramente uno dei giocatori che ha mostrato i maggiori benefici, sembrando pimpante, sicuramente in forma e sicuramente pronto ad incidere a livello di gol ed assist”.

Pavan: “Gonzalez ora è più determinato e voglioso di incidere”

Il giornalista ha proseguito: “Quello che gli manca è sicuramente la finalizzazione dell’azione. Contro la Roma, a dirla tutta, ci è andato vicinissimo. Una grande parata di Svilar gli ha negato la gioia del gol. Contro il Genoa ha sgasato spesso e volentieri in una posizione più esterna. Contro il Lecce si dovrà interpretare come e dove verrà piazzato da Tudor. Le possibilità sono tante e diverse, potrebbe giocare esterno d’attacco, ma non solo, la sua posizione potrebbe anche essere dietro all’unica punta insieme a Yildiz, come spesso veniva collocato da Motta. Insomma, tutta da studiare la soluzione, sicuramente quello che possiamo notare è un Nico Gonzalez diverso, più determinato e più voglioso di incidere”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<